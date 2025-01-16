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Крупнейшая электростанция в мире горит в Калифорнии

11:55 1752

В Калифорнии загорелась одна из крупнейших аккумуляторных электростанций в мире, сообщает Forbes.

Станция, на которой хранятся литиевые батареи, расположена в городе Мосс-Лендинг округа Монтерей.

В восьми районах округа объявлена эвакуация. Жителям рекомендуют закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции. Причина пожара в настоящее время неизвестна.

7 января сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию осложнил ураганный ветер, тушение также затруднил дефицит воды в пожарных гидрантах. Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости. Как сообщил сервис наблюдения за погодой AccuWeather, ущерб от пожаров в американском штате Калифорния предварительно увеличился до $250–275 млрд.

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