Премьер голубых кровей в «несостоявшемся государстве»

Для Ливана начало января стало временем хороших новостей. Наконец-то страна получила президента, которым стал авторитетный генерал Мишель Аун, имеющий тесные связи с монархиями Залива, Францией и США. А на днях страна получила и премьер-министра, что знаменует собой окончание кризиса безвластия и скатывания Ливана до статуса «несостоявшегося государства». Наваф Салам голубых кровей, и происходит из семьи, которая всегда играла важную роль не только в ливанской политике, но и во всем регионе. Достаточно сказать, что его дед представлял Бейрутский вилаят в османском парламенте в Стамбуле, а дядя, Саиб Салам, занимал пост премьер-министра.

Понятно, что эти люди просто обязаны были обладать изрядной долей политической изворотливости, что является необходимым условием для физического и политического выживания в бурных волнах ливанской политики. И Наваф Салам это качество унаследовал в полном объеме. Когда ему было выгодно, поддерживал вполне тесные отношения с «Хезболлой», но в 2005 году он стал сторонником антиасадовской и антихезболлахской «коалиции 14 марта». После чего получил пост посланника Ливана в ООН, где подружился со своей американской коллегой Сьюзан Райс, и с тех пор строил свою политику в соответствии с пожеланиями Соединенных Штатов, которые совместно с французами немало помогли ему в формировании имиджа неподкупного политика и последовательного борца за Ливан, свободный от иранского влияния. Как результат – когда в 2019 году ливанцы вышли на улицы во время «революции 17 октября» в знак протеста против «Хезболлы» и коррупции, выкрикивали имя Салама, требуя его возвращения во власть.

Но его поддержка что в Ливане, что в регионе является отнюдь не единодушной и не безоговорочной. К Саламу весьма негативно относятся в Израиле, учитывая его ожесточенную критику еврейского государства в ООН. А будучи председателем Международного суда ООН, Салам председательствовал в деле по обвинениям Израиля в совершении геноцида в Газе. Не говоря уже об ожесточенной ненависти к новому премьеру со стороны «Хезболлы», которая после его избрания на этот пост станет только крепче. Поскольку избрание Ауна и Салама – это победа ливанского антииранского лагеря. И теперь возникает два варианта развития событий. Первый – «Хезболла» будет вытесняться на обочину политической жизни, куда-то к маргиналам, ливанская армия в противовес военному крылу «Хезболлы» будет укрепляться, а в правительстве ее представительство будет минимальным. Однако необходимо учитывать, что роль «Хезболлы» в политической системе Ливана определяется этноконфессиональным распределением власти, достигнутой в ходе переговоров. И слом этой системы чреват новой гражданской войной, которая окончательно добьет Ливан.