Азербайджан открыл сухопутную границу с Грузией?

Автор видео утверждает, что граждане беспрепятственно пересекают границу и попадают на территорию Грузии. На кадрах также видно, как несколько человек с грузами приближаются к пограничному переходу.

В социальных сетях распространились видеокадры, на которых утверждается, что сухопутные границы Азербайджана с Грузией открыты и граждане свободно и без препятствий проходят через таможенный пограничный пункт «Красный мост».

Отметим, что, согласно решению Кабинета Министров, режим специального карантина в Азербайджане продлен до 1 апреля 2025 года. Режим специального карантина действует в Азербайджане с марта 2020 года, когда началась пандемия COVID-19.

В Государственной пограничной службе в ответ на запрос haqqin.az сообщили, что пограничные пропускные пункты осуществляют свою деятельность в соответствии с решением Кабинета Министров. Иностранные граждане, желающие въехать в Азербайджан, должны использовать воздушный транспорт, при этом для выезда из страны ограничений не предусмотрено.

Таким образом, граждане Азербайджана, проживающие за рубежом, могут въезжать и выезжать из страны только воздушным путем. В отличие от граждан Азербайджана, иностранцы могут покинуть территорию Азербайджана также и через сухопутную границу.

Государственные органы, с запросом к которым обратился haqqin.az, оставили предоставленные им видеокадры без комментариев.