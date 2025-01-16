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Кремль обеспокоен столетним договором Киева и Лондона

12:39 1189

Россия обеспокоена продвижением британской военной инфраструктуры, в частности военных баз, к своим границам по соглашению о столетнем партнерстве между Лондоном и Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, хотя договор о сотрудничестве Великобритании и Украины — это не членство в НАТО, он вызывает обеспокоенность.

«Учитывая, что Великобритания член НАТО — продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий. Но в любом случае надо просто дальше анализировать то, что будет происходить», — сказал Дмитрий Песков.

Также он подчеркнул, что Кремль негативно относится к пункту этого договора о сотрудничестве в Азовском море: «Это действительно внутреннее море России. Вряд ли там возможно какое-то сотрудничество Украины и Великобритании».

Песков также заявил, что Москва проанализирует ход реализации соглашения о столетнем партнерстве Лондона и Киева.

«Надо будет дальше анализировать то, что будет происходить», - отметил представитель Кремля.

Документ, подписанный в ходе визита британского премьера Кира Стармера в Киев, предполагает обширное оборонное взаимодействие Великобритании и Украины. Британская пресса отмечала, что соглашение сроком на 100 лет укрепит сотрудничество по линии военно-морских сил. Согласно пресс-релизу британского правительства, Лондон также запустит схему проверки зерна для отслеживания сырья, вывезенного с оккупированных украинских территорий. Для подписания документа британский премьер Кир Стармер 16 января прибыл в Киев. Это его первая поездка в Украину на посту премьер-министра.

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