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В Минздраве встретились с послом Венгрии

13:04 328

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии Тамашем Йозефом Тормой.

Как сообщили в министерстве, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил плодотворное сотрудничество между двумя странами в области здравоохранения и медицинской науки. По словам министра, сотрудничество в сфере здравоохранения между Азербайджаном и Венгрией осуществляется в рамках международных организаций, в первую очередь Всемирной организации здравоохранения и Организации тюркоязычных государств: «Также динамично развивается двустороннее сотрудничество в сфере медицинского образования. Помимо этого, Азербайджанский медицинский университет активно сотрудничает с венгерскими университетами Semmelweis и Pecs».

Подчеркнув, что фармацевтическая промышленность является одной из важнейших отраслей современности, министр также указал на динамичное сотрудничество в этой сфере: «Исторически венгерская фармацевтическая отрасль отличается высококачественной продукцией. Хочу также отметить, что некоторые медучреждения Азербайджана оснащены медицинскими приборами венгерского производства». Министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Посол Венгрии прежде всего выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета, выполнявшего рейс Баку - Грозный. Подчеркнув, что межгосударственные отношения находятся на высоком уровне во всех сферах, в том числе в здравоохранении, Тамаш Йозеф Торма отметил, что в 2020 году между Министерством здравоохранения Азербайджана и Министерством человеческих ресурсов Венгрии был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинской науки. Посол также указал на наличие новых возможностей для взаимодействия в сфере медицинского образования: «Есть реальные предпосылки для того, чтобы в будущем число азербайджанских студентов, получающих медицинское образование в Венгрии, возросло».

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и потенциальные возможности развития азербайджано-венгерского сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинской науки, а также перспективы двустороннего взаимодействия в сфере лекарственных средств и другой фармацевтической продукции.

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