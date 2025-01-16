Точный удар ВСУ по цели в Белгороде
Украинские военные нанесли точные удары по российским военным целям на территории Белгородской области РФ. Это 17 января подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
По данным Генштаба ВСУ, украинским войскам удалось атаковать позиции зенитного ракетного дивизиона 568 зенитного ракетного полка РФ.
После удара ВСУ перестала функционировать радиолокационная станция 92Н6 зенитного ракетного комплекса С-400.
Это свидетельствует, отмечают источники в ВСУ, об успешном поражении цели.
Также подтверждено повреждение техники и оборудования радиолокационной роты радиотехнического батальона 336 радиотехнического полка РФ.