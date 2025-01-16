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Завершилась II программа стажировки для студентов-выпускников «Маарифчи»

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13:10 245

Состоялась встреча с участниками II программы стажировки для студентов-выпускников «Маарифчи», реализуемой по инициативе Министерства науки и образования и Фонда развития образования.

Согласно сообщению пресс-службы Миннауки и образования, сначала был показан видеоролик, посвященный программе. Далее участники программы стажировки поделились своими историями успеха и мнением о проекте, отметив, что полученные во время стажировки знания и навыки сыграют важную роль в их личностном и будущем карьерном развитии.

Затем министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что данная программа полезна с точки зрения правильного понимания молодыми специалистами государственной службы и стимулирования талантливой молодежи к работе в государственных органах, пожелал участникам успехов.

В заключение участникам программы были вручены сертификаты и сделано памятное фото.

Следует отметить, что 35 человек успешно завершили II программу стажировки для студентов-выпускников «Маарифчи», которая предусматривает возможность прохождения стажировки в Министерстве науки и образования, а также его учреждениях. Программа длится три месяца. Целью организации программы было формирование кадрового потенциала в сфере науки и образования, повышение уровня знаний и навыков студентов и выпускников в данной сфере посредством практической деятельности, помощь в освоении ими современных подходов в сфере образования, а также поддержка процесса реализации образовательных реформ.

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