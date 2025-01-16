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Трамп может заставить Россию заплатить за восстановление Украины

The Wall Street Journal
13:16 806

Избранный президент США Дональд Трамп может заставить Россию заплатить за восстановление Украины. Об этом в колонке на The Wall Street Journal пишут старший научный сотрудник Института Гувера Нил Фергюсон и профессор международной истории в Университете Тафтса, внештатный старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Крис Миллер.

«Ключ к обеспечению безопасности Европы с меньшими затратами для налогоплательщиков США может находиться на счетах в европейских банках. Запад заморозил около 300 миллиардов долларов российских валютных активов, но упрямство Европы не позволило использовать эти средства для компенсации Украине ущерба от войны. Избранный президент Трамп должен настоять на мобилизации резервов Кремля для финансирования восстановления Украины и будущих закупок оружия», - отметили авторы.

Напоминается, что, по данным Всемирного банка, Россия нанесла Украине более 150 миллиардов долларов прямого ущерба и почти 500 миллиардов долларов экономических потерь.

«Украине понадобятся внешние средства такого масштаба для восстановления и еще больше для перевооружения за счет постоянных закупок западного оружия», - говорится в публикации.

По мнению Миллера и Фергюсона, очевидное решение - использовать замороженные российские активы. Однако из-за европейского противодействия разблокированы для Украины были только 50 миллиардов долларов, основные активы остались нетронутыми.

«У администрации Трампа есть уникальная возможность заключить более выгодную сделку. Обе стороны Атлантики выиграют от передачи денег Путина жертвам его агрессии - чем раньше, тем лучше», - констатировали эксперты.

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