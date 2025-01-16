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Российский самолет уронил крылатую ракету на Воронежскую область

13:19 1255

В Воронежской области рядом с селом Александровка упала и разорвалась, вызвав пожар, ракета Х-69. Об этом Astra рассказали в экстренных службах региона.

Инцидент со «сходом боеприпаса» на российскую территорию произошел 15 января. В поле у Александровки нашли обломки неизвестного объекта, которые приняли за фрагменты сбитого ударного дрона. Однако прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии определили, что это обломки российской крылатой ракеты Х-69. Такие российские самолеты выпускают по объектам украинской энергетики. По данным источников, ракета совершила так называемый «непроизвольный сход» и разрушилась при падении. В ходе ЧП никто не пострадал.

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