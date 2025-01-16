NEQSOL Holding цифровизирует функции управления рисками и комплаенс

NEQSOL Holding заключил соглашение со Swiss GRC с целью цифровизации комплексных функций корпоративного управления, управления рисками и комплаенс (GRC) в холдинге и его дочерних компаниях. Это партнерство стало результатом тщательного и конкурентного отбора, в ходе которого возможности и решения платформы Swiss GRC выгодно выделились среди других ведущих игроков рынка.

На начальном этапе NEQSOL Holding интегрирует модули Swiss GRC в свои уже существующие системы, такие как управление корпоративными рисками, комплаенс, охрана труда и техника безопасности (HSE), внутренний контроль, управление инцидентами и ряд других. Эта инициатива представляет собой очередной шаг NEQSOL Holding и его дочерних компаний – Azerconnect Group, Bakcell, Vodafone Украина и Norm – на пути к усовершенствованию бизнес-процессов и обеспечению долгосрочного роста. Комментируя партнерство, главный финансовый директор NEQSOL Holding и руководитель азербайджанского офиса холдинга Имран Ахмадзада отметил: "Это важный шаг для холдинга. Будучи пионерами в области управления рисками, корпоративного управления и комплаенс, наш уровень зрелости требует внедрения передовых цифровых инструментов. Мы уверены, что сотрудничество со Swiss GRC поможет нам полностью цифровизировать эти системы во всех компаниях NEQSOL Holding".