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NEQSOL Holding цифровизирует функции управления рисками и комплаенс

13:33 339

NEQSOL Holding заключил соглашение со Swiss GRC с целью цифровизации комплексных функций корпоративного управления, управления рисками и комплаенс (GRC) в холдинге и его дочерних компаниях.

Это партнерство стало результатом тщательного и конкурентного отбора, в ходе которого возможности и решения платформы Swiss GRC выгодно выделились среди других ведущих игроков рынка.

На начальном этапе NEQSOL Holding интегрирует модули Swiss GRC в свои уже существующие системы, такие как управление корпоративными рисками, комплаенс, охрана труда и техника безопасности (HSE), внутренний контроль, управление инцидентами и ряд других.

Эта инициатива представляет собой очередной шаг NEQSOL Holding и его дочерних компаний – Azerconnect Group, Bakcell, Vodafone Украина и Norm – на пути к усовершенствованию бизнес-процессов и обеспечению долгосрочного роста.

Комментируя партнерство, главный финансовый директор NEQSOL Holding и руководитель азербайджанского офиса холдинга Имран Ахмадзада отметил: "Это важный шаг для холдинга. Будучи пионерами в области управления рисками, корпоративного управления и комплаенс, наш уровень зрелости требует внедрения передовых цифровых инструментов. Мы уверены, что сотрудничество со Swiss GRC поможет нам полностью цифровизировать эти системы во всех компаниях NEQSOL Holding".

Самир Керимов, руководитель по управлению рисками NEQSOL Holding, добавил: "Внедрение платформы Swiss GRC обеспечит нам надежную основу для мониторинга и управления рисками во всех наших бизнес-направлениях. Эта платформа повысит эффективность наших процессов, обеспечит большую прозрачность и укрепит контроль над рисками".

Генеральный директор Swiss GRC Бесфорт Кучи (Besfort Kuqi) подчеркнул значимость этого партнерства: "Мы рады видеть NEQSOL Holding в числе наших крупных международных клиентов. Тщательный процесс отбора подтверждает высокое качество нашей платформы и услуг, и мы с нетерпением ждем возможности поддержать амбициозные GRC-инициативы NEQSOL Holding. Это значимое достижение для Swiss GRC в рамках глобальной экспансии".

Раджив Датт (Rajeev Dutt), генеральный менеджер по региону MEA (Ближний Восток и Африка) и APAC (Азиатско-Тихоокеанский регион) в компании Swiss GRC, отметил стратегическую ценность данного сотрудничества: "Партнерство с такой группой, как NEQSOL Holding, подчеркивает универсальность и гибкость GRC Toolbox. Это сотрудничество демонстрирует нашу приверженность предоставлению инновационных решений, которые позволяют организациям эффективно ориентироваться в различных нормативных условиях".

Платформа Swiss GRC предоставляет NEQSOL Holding инструменты для проактивного управления рисками, повышения ответственности и укрепления операционной устойчивости на уровне всей группы. Применение индивидуально настроенных модулей подчеркивает способность Swiss GRC адаптировать свои решения под уникальные потребности разносторонних организаций.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в таких отраслях, как телекоммуникации, энергетика, высокие технологии и строительство. Для дополнительной информации: www.neqsolholding.com

Swiss GRC – ведущий поставщик решений в области корпоративного управления, управления рисками и комплаенс (GRC) со штаб-квартирой в Люцерне, Швейцария. Для дополнительной информации: www.swissgrc.com.

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