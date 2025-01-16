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Кремль: Народ поддерживает Путина из-за успехов на фронте

13:35 721

Кремль «не ожидает значительных изменений позиции США относительно войны в Украине», несмотря на заявления о готовности к переговорам, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Прибегать к каким-то чрезмерным ожиданиям не нужно, коренных изменений быть не может», - заявил Песков.

Также пресс-секретарь Путина отметил, что в Кремле негативно отреагировали на пункт договора Лондона и Киева о сотрудничестве в Азовском море, которое Россия считает «внутренним».

Песков отметил, что Великобритания - это страна НАТО, поэтому «возможное продвижение ее военной инфраструктуры к границам России не может не беспокоить».

Кроме того, Песков заявил, что Путин «пользуется огромной поддержкой населения, а успехи России на фронте якобы тоже влияют на это».

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