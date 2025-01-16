Пашинян и Путин созвонились
13:52 547
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин по телефону обсудили двусторонние вопросы и повестку Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.
«Собеседники обсудили итоги председательства Республики Армения в Евразийском экономическом союзе, предстоящие мероприятия в рамках ЕАЭС, а также ряд вопросов двусторонней повестки армяно-российских отношений», - отмечается в релизе.
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