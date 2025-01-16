Байден: «Путин сказал – вы можете завтра убрать меня из Украины»

Президент России Владимир Путин боялся, что у Украины будет новое ядерное оружие, потому что тогда «уже завтра ракеты полетели бы на Москву», заявил президент США Джо Байден.

Уходящий президент США рассказал об одном из разговоров с Путиным, не уточняя, когда он состоялся. По его словам, разговор состоялся после того, как Путин заговорил о применении ТЯО.

«Путин сказал: «Я знаю, что вы можете убрать меня завтра - из Украины. Можете нанести удар по Москве. Я подумал, что этот парень хочет использовать тактическое ядерное оружие. Нет, я не хочу этого делать. Тактическое ядерное оружие в Европе пугает всех, включая русских. Я дал ему это ясно понять. Он сказал мне, что хочет убедиться, что в Украине нет ядерного оружия. Что они не будут членами НАТО».

Я сказал: «Это не проблема. Мы уже забрали ядерное оружие. Его там нет. Мы не собираемся возвращать его, и они не станут частью НАТО, пока не изменят свою систему значительно. Мы будем продолжать помогать им расти, если сможем, но эти две вещи не произойдут. Но вы не будете заходить и захватывать их. Не будете претендовать на эту территорию», - рассказал Байден.