USD 1.7000
EUR 1.7500
RUB 1.6396
Подписаться на уведомления
Первый успех Трампа: Израиль уходит из Газы. ХАМАС освобождает заложников, а Израиль – боевиков
Новость дня
Первый успех Трампа: Израиль уходит из Газы. ХАМАС освобождает заложников, а Израиль – боевиков

Байден: «Путин сказал – вы можете завтра убрать меня из Украины»

видео
14:06 452

Президент России Владимир Путин боялся, что у Украины будет новое ядерное оружие, потому что тогда «уже завтра ракеты полетели бы на Москву», заявил президент США Джо Байден.

Уходящий президент США рассказал об одном из разговоров с Путиным, не уточняя, когда он состоялся. По его словам, разговор состоялся после того, как Путин заговорил о применении ТЯО.

«Путин сказал: «Я знаю, что вы можете убрать меня завтра - из Украины. Можете нанести удар по Москве. Я подумал, что этот парень хочет использовать тактическое ядерное оружие. Нет, я не хочу этого делать. Тактическое ядерное оружие в Европе пугает всех, включая русских. Я дал ему это ясно понять. Он сказал мне, что хочет убедиться, что в Украине нет ядерного оружия. Что они не будут членами НАТО».

Я сказал: «Это не проблема. Мы уже забрали ядерное оружие. Его там нет. Мы не собираемся возвращать его, и они не станут частью НАТО, пока не изменят свою систему значительно. Мы будем продолжать помогать им расти, если сможем, но эти две вещи не произойдут. Но вы не будете заходить и захватывать их. Не будете претендовать на эту территорию», - рассказал Байден.

Алиев и Кобахидзе выступают с заявлениями
Алиев и Кобахидзе выступают с заявлениями обновлено 14:18; фото
14:18 3397
Кремль: Народ поддерживает Путина из-за успехов на фронте
Кремль: Народ поддерживает Путина из-за успехов на фронте
13:35 727
В Армении протесты из-за карабахских сепаратистов
В Армении протесты из-за карабахских сепаратистов видео
12:50 2667
Продуктивные переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе
Продуктивные переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе фото
12:45 938
Премьер голубых кровей в «несостоявшемся государстве»
Премьер голубых кровей в «несостоявшемся государстве» новый поворот
12:10 2704
В Баку начинается громкий судебный процесс: дело карабахских сепаратистов
В Баку начинается громкий судебный процесс: дело карабахских сепаратистов видео; обновлено 13:44
13:44 4879
14 лет Имрану Хану
14 лет Имрану Хану
11:37 2284
Москва не хочет отдавать Приднестровье Молдове
Москва не хочет отдавать Приднестровье Молдове главная тема; все еще актуально
16 января 2025, 16:40 7151
Азербайджан не принимает. А Россия хочет отправить азербайджанцев на войну
Азербайджан не принимает. А Россия хочет отправить азербайджанцев на войну главное на этот час
02:42 13222
Америка все дальше от Украины и все ближе к Путину
Америка все дальше от Украины и все ближе к Путину горячая тема; все еще актуально
16 января 2025, 15:00 5731
Американцы угрожают Грузии изоляцией
Американцы угрожают Грузии изоляцией
07:50 3649

ЭТО ВАЖНО

Алиев и Кобахидзе выступают с заявлениями
Алиев и Кобахидзе выступают с заявлениями обновлено 14:18; фото
14:18 3397
Кремль: Народ поддерживает Путина из-за успехов на фронте
Кремль: Народ поддерживает Путина из-за успехов на фронте
13:35 727
В Армении протесты из-за карабахских сепаратистов
В Армении протесты из-за карабахских сепаратистов видео
12:50 2667
Продуктивные переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе
Продуктивные переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе фото
12:45 938
Премьер голубых кровей в «несостоявшемся государстве»
Премьер голубых кровей в «несостоявшемся государстве» новый поворот
12:10 2704
В Баку начинается громкий судебный процесс: дело карабахских сепаратистов
В Баку начинается громкий судебный процесс: дело карабахских сепаратистов видео; обновлено 13:44
13:44 4879
14 лет Имрану Хану
14 лет Имрану Хану
11:37 2284
Москва не хочет отдавать Приднестровье Молдове
Москва не хочет отдавать Приднестровье Молдове главная тема; все еще актуально
16 января 2025, 16:40 7151
Азербайджан не принимает. А Россия хочет отправить азербайджанцев на войну
Азербайджан не принимает. А Россия хочет отправить азербайджанцев на войну главное на этот час
02:42 13222
Америка все дальше от Украины и все ближе к Путину
Америка все дальше от Украины и все ближе к Путину горячая тема; все еще актуально
16 января 2025, 15:00 5731
Американцы угрожают Грузии изоляцией
Американцы угрожают Грузии изоляцией
07:50 3649
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться