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Евросоюз рекордно закупает российский СПГ

14:46 1232

Европейский союз в 2025 году начал закупать российский СПГ (сжиженный природный газ) рекордными темпами.

Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на проанализированные данные аналитической компании Kpler.

По их информации, за первые 15 дней 2025 года 27 европейских стран импортировали 837,3 тыс. тонн СПГ из России, что стало рекордным показателем по сравнению с 760,1 тыс. тонн за аналогичный период 2024 года. При этом старший аналитик Kpler Чарльз Костерус объяснил, что «большая часть этих объемов - это долгосрочные контракты», которые были заключены ранее.

«Таким образом, ЕС не покупает дополнительные спотовые грузы», - пояснил Костерус.

7 января данные Gas Infrastructure Europe (GIE) показали, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 70%, а темпы отбора с начала отопительного сезона поднялись примерно на 30% выше среднего значения за предыдущие пять лет.

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