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Китайские хакеры взломали компьютер главы Минфина США. Маск иронизирует

14:53 1015

Хакеры, имеющие отношение к правительству Китая, взломали компьютер министра финансов США Джанет Йеллен, сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что злоумышленники получили доступ примерно к 50 незасекреченным файлам на ее устройстве. Также, по данным издания, им удалось взломать компьютеры первого замминистра финансов Адевале Адейемо, а также и. о. заместителя главы Минфина Брэдли Смита.

Ранее Министерство финансов США сообщило, что его рабочие станции были взломаны в результате кибератаки со стороны Китая. Утверждается, что хакер проник в систему ведомства 8 декабря, используя ключ безопасности. В результате были скомпрометированы некоторые несекретные документы.

Американский миллиардер Илон Маск поиронизировал над ситуацией, заявив, что «любой ребенок 12 лет, пользующийся скриптами других, мог бы взломать компьютер Йеллен». «Я сомневаюсь, что она вообще знает, как перезагружать Wi-Fi роутер», - добавил он.

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