Турецкая армия зачищает север Сирии от террористов
14:55 1351
Турецкая армия уничтожила 29 боевиков террористической Рабочей партии Курдистана на севере Сирии.
Об этом сообщило Минобороны республики в X.
«На севере Сирии ликвидированы 29 обнаруженных террористов РПК-СНС (сирийское ответвление РПК «Силы народной самообороны»), которые готовили акции насилия», - говорится в сообщении.
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