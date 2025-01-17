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Турецкая армия зачищает север Сирии от террористов

14:55 1351

Турецкая армия уничтожила 29 боевиков террористической Рабочей партии Курдистана на севере Сирии.

Об этом сообщило Минобороны республики в X.

«На севере Сирии ликвидированы 29 обнаруженных террористов РПК-СНС (сирийское ответвление РПК «Силы народной самообороны»), которые готовили акции насилия», - говорится в сообщении.

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