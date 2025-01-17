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Холанд продлил контракт с «Ман Сити» на… 9,5 лет

Одно из самых дорогих соглашений в истории
Отдел спорта
14:56 1238

Английский «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с норвежским нападающим Эрлингом Холандом до 2034 года.

«Эрлинг здесь, чтобы остаться! Мы с радостью объявляем, что Эрлинг Холанд продлил свой контракт с «Сити» до 2034 года», - сообщает клуб.

Контракт продлен на 9,5 лет - по срокам это рекордное соглашение. До этого прошла информация, что все пункты о выкупе игрока, действовавшие ранее, удалены из нового контракта. Зарплата игрока станет самой большой в клубе. Сообщается, что это одно из самых дорогих соглашений в истории спорта.

24-летний Холанд в текущем сезоне сыграл 28 матчей за «Ман Сити» во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 200 млн евро.

«Я очень рад подписанию нового контракта и возможности провести еще больше времени в этом великом клубе, - заявил норвежский форвард. - «Манчестер Сити» - особенный клуб, полный фантастических людей и потрясающих болельщиков, и это та среда, которая помогает раскрыть лучшие качества каждого.

Я также хочу поблагодарить Пепа Гвардиолу, его тренерский штаб, моих товарищей по команде и всех в клубе, ведь все они очень помогли мне за последние пару лет. Они сделали это место особенным, и теперь я буду в «Сити», несмотря ни на что!

Я хочу продолжать развиваться, работать над собой и делать все возможное, чтобы помочь нам добиться большего успеха».

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