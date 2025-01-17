Фидан обсудит в Баку Сирию, Газу и Украину
14:57 1380
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан завтра совершит рабочий визит в Азербайджан, сообщила турецкая пресса.
Ожидается, что в Баку Фидан проведет обмен мнениями с коллегой Джейхуном Байрамовым по региональным и глобальным вопросам, включая азербайджано-армянский мирный процесс, ситуацию в Сирии, Газе и Украине.
В рамках визита министр иностранных дел также будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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