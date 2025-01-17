Фидан обсудит в Баку Сирию, Газу и Украину

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан завтра совершит рабочий визит в Азербайджан, сообщила турецкая пресса.

Ожидается, что в Баку Фидан проведет обмен мнениями с коллегой Джейхуном Байрамовым по региональным и глобальным вопросам, включая азербайджано-армянский мирный процесс, ситуацию в Сирии, Газе и Украине.

В рамках визита министр иностранных дел также будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.