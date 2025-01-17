Макрон в Ливане

Макрон встречал исполняющий обязанности премьер-министра Наджиб Микати. Ожидается, что позднее сегодня Макрон прибудет на юг Ливана, недалеко от границы с Израилем, где встретится с французскими солдатами, дислоцированными в этом районе в составе сил UNIFIL.

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 17 января, прибыл с визитом в Ливан. Как сообщает «ХаАрец», Макрон должен встретиться с новым президентом Джозефом Ауном и назначенным на этой неделе премьер-министром Навафом Саламом.

Ожидается, что Макрон также встретится с представителями французских и американских военных, которые входят в группу, наблюдающую за соблюдением соглашения о прекращении огня.

Последний визит Макрона в Ливан состоялся в августе 2020 года после взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли более 200 человек и сотни получили ранения.

В октябре Франция провела международную конференцию, направленную на оказание помощи Ливану в выходе из экономического кризиса и восстановлении после ущерба, нанесенного войной с Израилем. На конференции была собрана сумма в размере 1 млрд долларов на гуманитарную и военную помощь стране.