Россия обстреляла «Искандерами» жителей Кривого Рога
Войска РФ нанесли удар по Кривому Рогу, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
По его словам, в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилая застройка.
Мониторинговые группы пишут, что по городу были выпущены две баллистические ракеты «Искандер-М».
По предварительным данным, погибли три человека, есть раненые.
В городе продолжается воздушная тревога. Чиновник призвал местных жителей не покидать укрытий до отбоя сирены.
Лысак опубликовал в своем телеграм-канале видео последствий удара по Кривому Рогу.