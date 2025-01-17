USD 1.7000
EUR 1.7500
RUB 1.6396
Подписаться на уведомления
Азербайджан открыл сухопутную границу с Грузией?
Новость дня
Азербайджан открыл сухопутную границу с Грузией?

Россия обстреляла «Искандерами» жителей Кривого Рога

15:11 1047

Войска РФ нанесли удар по Кривому Рогу, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

По его словам, в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилая застройка.

Мониторинговые группы пишут, что по городу были выпущены две баллистические ракеты «Искандер-М».

По предварительным данным, погибли три человека, есть раненые.

В городе продолжается воздушная тревога. Чиновник призвал местных жителей не покидать укрытий до отбоя сирены.

Лысак опубликовал в своем телеграм-канале видео последствий удара по Кривому Рогу.

Политзеки в обмен на терроризм
Политзеки в обмен на терроризм по ту сторону океана
15:15 1832
ХАМАС и Израиль без разногласий
ХАМАС и Израиль без разногласий обновлено 15:38
15:38 4753
Пезешкиан заявляет: Посторонним вход воспрещен
Пезешкиан заявляет: Посторонним вход воспрещен видео; обновлено 16:04
16:04 3685
Фидан обсудит в Баку Сирию, Газу и Украину
Фидан обсудит в Баку Сирию, Газу и Украину
14:57 1382
Продуктивные переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе. Подписаны документы
Продуктивные переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе. Подписаны документы фото; обновлено 14:39
14:39 2376
Ильхам Алиев призвал брать пример с Азербайджана и Грузии
Ильхам Алиев призвал брать пример с Азербайджана и Грузии фото; обновлено 17:00
17:00 5927
Кремль: Народ поддерживает Путина из-за успехов на фронте
Кремль: Народ поддерживает Путина из-за успехов на фронте
13:35 1993
В Армении протесты из-за карабахских сепаратистов
В Армении протесты из-за карабахских сепаратистов видео
12:50 5146
Премьер голубых кровей в «несостоявшемся государстве»
Премьер голубых кровей в «несостоявшемся государстве» новый поворот
12:10 4426
В Баку начинается громкий судебный процесс: дело карабахских сепаратистов
В Баку начинается громкий судебный процесс: дело карабахских сепаратистов видео; обновлено 13:44
13:44 7228
14 лет Имрану Хану
14 лет Имрану Хану
11:37 3211

ЭТО ВАЖНО

Политзеки в обмен на терроризм
Политзеки в обмен на терроризм по ту сторону океана
15:15 1832
ХАМАС и Израиль без разногласий
ХАМАС и Израиль без разногласий обновлено 15:38
15:38 4753
Пезешкиан заявляет: Посторонним вход воспрещен
Пезешкиан заявляет: Посторонним вход воспрещен видео; обновлено 16:04
16:04 3685
Фидан обсудит в Баку Сирию, Газу и Украину
Фидан обсудит в Баку Сирию, Газу и Украину
14:57 1382
Продуктивные переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе. Подписаны документы
Продуктивные переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе. Подписаны документы фото; обновлено 14:39
14:39 2376
Ильхам Алиев призвал брать пример с Азербайджана и Грузии
Ильхам Алиев призвал брать пример с Азербайджана и Грузии фото; обновлено 17:00
17:00 5927
Кремль: Народ поддерживает Путина из-за успехов на фронте
Кремль: Народ поддерживает Путина из-за успехов на фронте
13:35 1993
В Армении протесты из-за карабахских сепаратистов
В Армении протесты из-за карабахских сепаратистов видео
12:50 5146
Премьер голубых кровей в «несостоявшемся государстве»
Премьер голубых кровей в «несостоявшемся государстве» новый поворот
12:10 4426
В Баку начинается громкий судебный процесс: дело карабахских сепаратистов
В Баку начинается громкий судебный процесс: дело карабахских сепаратистов видео; обновлено 13:44
13:44 7228
14 лет Имрану Хану
14 лет Имрану Хану
11:37 3211
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться