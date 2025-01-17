Минздрав организовал медосмотры жителей в Зангиланском районе

В рамках программы «Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории» Министерство здравоохранения продолжает проводить комплексные медицинские обследования местного населения, связанные с выявлением различных заболеваний, а также информационно-просветительские акции на тему здорового образа жизни.

В рамках акции бригадой специалистов НИИ проводились обследования жителей села Агалы по различным направлениям медицинской реабилитации - неврологической, артрологической, гастроэнтерологической и физиотерапевтической. Кроме того, жителям, у которых при осмотрах были выявлены проблемы со здоровьем, предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.

Обследования проводились с целью раннего выявления болезней позвоночника, заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и общих сосудистых заболеваний мозга у населения среднего возраста. Также проведена диагностика граждан в возрасте 3-16 и 16-65 лет сколиоза и других вертеброгенных заболеваний.

Физиотерапевты и реабилитологи НИИ дали участникам акции профилактические рекомендации. Было доведено до внимания, что при проведении физиотерапии следует учитывать возраст пациента, основные и сопутствующие заболевания и жизненную активность. Кроме того, физиотерапия, наряду с медикаментозной терапией, путем индивидуального определения как естественных, так и искусственных физических факторов, помогает добиться эффективной реабилитации.