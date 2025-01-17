Политзеки в обмен на терроризм

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель позвонил в Ватикан и сообщил, что его правительство освобождает из тюрем 553 заключенных. Произошло это через час после того, как президент США Джо Байден принял решение исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма. То есть власти Кубы готовились к этому и даже заранее составили списки тех, кого освободят. Ситуация в отношениях США и Кубы складывается парадоксальная. На острове не могут не знать, что после прихода к власти в Америке Дональда Трампа он может пересмотреть решение Байдена и наложить на Кубу еще более жесткие санкции. Об этом недвусмысленно заявил на слушаниях в Сенате по утверждению его кандидатуры на пост государственного секретаря Марко Рубио. «Новая администрация не будет привержена этой договоренности», - объявил он. Сказал как отрезал. Будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в свою очередь предупредил, что «ни у кого не должно быть иллюзий о том, что политика США в отношении Кубы может быть изменена». «Все, что они (администрация Байдена) делают, мы можем пересмотреть», - сказал Уолтц.

Подобное уже было в истории. Куба находилась в списке спонсоров терроризма с 1982 по 2015 год, когда она была оттуда исключена по воле Барака Обамы. Однако в 2021 году Трамп через неделю после прихода к власти вернул ее туда снова, поставив в один ряд с Ираном, Северной Кореей и Сирией. История может повториться. Однако сейчас, получив столь жесткие предупреждения, Куба объявила об освобождении помимо большой группы политзаключенных и ведущего оппозиционера в стране — Хосе Даниэля Феррера. На что же рассчитывают власти острова? Решением Байдена, наряду с исключением из списка спонсоров терроризма, Куба получает и другие милости от уходящей администрации. Например, удален пункт из закона Хелмса-Бартона, который разрешает кубино-американцам обращаться в суды США с требованием выплаты компенсации за их собственность, национализированную Фиделем Кастро в начале 60-х годов прошлого столетия. Резко сокращен список кубинских компаний — среди них на удивление даже те, что принадлежат ее вооруженным силам, которым было запрещено иметь какие-либо торговые отношения с США. Наконец, устранен запрет на получение въездной визы в США иностранцам, которые до этого побывали на Кубе, а в том списке были представители 40 государств.

Эти меры вызвали злость консервативной прессы Америки. «The Wall Street Journal озаглавила свою редакционную статью: «Байден предал народ Кубы». Газета обосновала это тем, что «режим не сделал ни одного шага в направлении демократии и отбирает деньги, которые своим родственникам посылают кубино-американцы из-за рубежа». Правда в том, что ни о какой демократизации на Кубе, конечно, не идет и речи. Однако новые жесткие санкции вряд ли заставят ее власти изменить свою политику. Они намерены играть вдолгую. В конце концов, Трампы приходят и уходят, а их социализм остается. При этом своим выживанием эта казарменная и анахроническая модель обязана именно «империализму янки». Помимо remesas – валютных переводов на острове, которые сейчас являются главным источником пополнения тощего бюджета, Куба получает из США значительную экономическую помощь. Как пишет независимая кубинская газета «14 с половиной», «Куба может купить в Америке все что угодно, за исключением вооружения и комплектующих частей, необходимых для сборки оружия». В 2024 году экспорт США на остров превысил 400 миллионов долларов. По данным экономиста Педро Монреля, Куба в этом году закупила в США только куриного мяса на 23 250 тонн. Одновременно она получает в большом количестве рис, масло сои и многие другие продукты. Такая вот любопытная «экономическая блокада». Кубинское правительство надеется, что принятая Байденом мера, пусть временная, облегчит и связи с компаниями других стран, которые прежде опасались иметь дела со спонсором терроризма. Кроме того, изменения в визовом режиме США помогут оживить туризм на острове, сильно пострадавший сначала из-за ковида, а потом из-за тропических ураганов.

Конечно, назначение Марко Рубио на пост государственного секретаря стало очень плохой новостью для Гаваны. Сын кубинцев, эмигрировавший в США и всю жизнь проживший во Флориде среди хардлайнеров, ненавидящих кубинские власти, не мог быть иным. Рубио долго шел к своей цели — от члена законодательной ассамблеи Западного Майами до сенатора от Флориды, а теперь и до государственного секретаря, чтобы поквитаться с «тираническим режимом всего в 90 милях от Америки». Ему придется иметь дела с самыми разнообразными вызовами — от войны в Украине до противодействия ядерной программе Ирана. Но, учитывая его одержимость Кубой, он может и эту страну ввести в список приоритетных целей американской внешней политики. Кубинцы в свою очередь называют своего врага Narco Rubio, памятуя о том, что его шурин в 1980 году был обвинен в торговле кокаином.