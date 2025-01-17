Как Евросоюз планирует обойти вето Орбана

Около 190 млрд евро замороженных российских активов хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. В отсутствие санкций у компании не будет юридического основания продолжать хранить активы, и «деньги окажутся в России на следующий день», рассказал газете неназванный чиновник.

Если Венгрия наложит вето на продление санкций, Евросоюз обратится к национальным законам. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Бельгийский указ времен Второй мировой войны позволяет королю заблокировать вывоз активов из страны. Таким образом, это позволит обойти вето на уровне отдельной страны.

Администрация короля Филиппа отказалась раскрывать, обсуждался ли с ним этот вопрос. В королевском дворце отметили, что хотя такой указ должен быть подписан монархом, ответственность за него будет лежать на правительстве.

Бельгия и другие страны ЕС надеются, что им удастся договориться с Будапештом о продлении санкций против России. Один из источников FT отметил, что, если Брюссель воспользуется указом 1944 года, это нарушит двустороннее инвестиционное соглашение между Россией и Бельгией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в декабре, что он, возможно, заблокирует продление санкций Евросоюза против России, которые истекают 31 января. Его решение будет зависеть от того, что будут делать США, когда Дональд Трамп вновь вступит в должность президента. Чтобы продлить санкции еще на шесть месяцев, все страны Евросоюза должны одобрить это решение.