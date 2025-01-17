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Азербайджанцы не спешат идти под венец

15:50 1353

В Азербайджане в январе-ноябре 2024 года районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции зарегистрировано 46 146 браков и 19 597 разводов, сообщили в Государственном комитете статистики.

По сравнению с соответствующим периодом 2023 года количество браков на каждые 1000 человек населения сократилось с 5,3 до 4,9, а количество разводов осталось на уровне 2,1.

Численность населения Азербайджана с начала прошлого года увеличилась на 41 232 человека, или 0,4% и по состоянию на 1 декабря 2024 года составила 10 млн 222 тыс. 2 человека.

При этом удельный вес городского населения составил 54,5%, сельского - 45,5%. 49,8% населения Азербайджана составляют мужчины, 50,2% - женщины.

В январе-ноябре 2024 года в Азербайджане было зарегистрировано 53 645 смертей.

Отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом 2023 года коэффициент смертности на каждые 1000 человек населения снизился с 5,9 до 5,7.

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