Azerconnect Group признана лучшим работодателем Азербайджана в сфере ИКТ

Международная организация оценила стратегию управления человеческими ресурсами компании, а также внедренные инновационные проекты в этой области, используя более 250 критериев, основанных на лучших мировых практиках, присудив ей высшую награду. Особое внимание было уделено тому, что компания активно внедряет передовые международные практики и стандарты в таких областях, как рабочая среда, привлечение талантов, обучение и развитие, разнообразие, равенство и инклюзивность, а также благополучие сотрудников.

О Top Employers Institute

Top Employers Institute — это глобальная организация, которая оценивает и сертифицирует компании в различных странах за их достижения в области рекрутинга, опыта сотрудников и лидерства. С более чем 30-летним опытом работы Top Employers Institute сертифицировала более 2400 организаций в 125 странах и регионах на 2025 год. Эти лучшие работодатели оказывают положительное влияние на жизни более 13 миллионов сотрудников по всему миру.

Об Azerconnect Group

Как компания, работающая в динамично развивающихся областях ИКТ и высоких технологий нашей страны, Azerconnect Group предоставляет передовые решения, включая предоставление мобильных, интернет и международных выделенных линий, а также передовые цифровые услуги в сфере FinTech, AdTech и Media/TV.

Azerconnect Group является частью NEQSOL Holding, международной группы компаний, работающей в разных странах в сфере энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства.