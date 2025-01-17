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Azerconnect Group признана лучшим работодателем Азербайджана в сфере ИКТ

16:18 348

Azerconnect Group, ведущая ИКТ-компания страны, вновь получила звание «Лучший работодатель Азербайджана» от престижной организации Top Employers Institute. Таким образом, Azerconnect Group стала первой местной компанией, получившей международную сертификацию Top Employer три года подряд.

Международная организация оценила стратегию управления человеческими ресурсами компании, а также внедренные инновационные проекты в этой области, используя более 250 критериев, основанных на лучших мировых практиках, присудив ей высшую награду. Особое внимание было уделено тому, что компания активно внедряет передовые международные практики и стандарты в таких областях, как рабочая среда, привлечение талантов, обучение и развитие, разнообразие, равенство и инклюзивность, а также благополучие сотрудников.

О Top Employers Institute

Top Employers Institute — это глобальная организация, которая оценивает и сертифицирует компании в различных странах за их достижения в области рекрутинга, опыта сотрудников и лидерства. С более чем 30-летним опытом работы Top Employers Institute сертифицировала более 2400 организаций в 125 странах и регионах на 2025 год. Эти лучшие работодатели оказывают положительное влияние на жизни более 13 миллионов сотрудников по всему миру.

Об Azerconnect Group

Как компания, работающая в динамично развивающихся областях ИКТ и высоких технологий нашей страны, Azerconnect Group предоставляет передовые решения, включая предоставление мобильных, интернет и международных выделенных линий, а также передовые цифровые услуги в сфере FinTech, AdTech и Media/TV.

Azerconnect Group является частью NEQSOL Holding, международной группы компаний, работающей в разных странах в сфере энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства.

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