Омбудсмен взывает к справедливости

Прошло 35 лет со дня трагедии 20 Января — кровавого инцидента, беспощадно учиненного войсками бывшего СССР против мирного населения в ночь с 19 на 20 января 1990 года с целью подавления духа национальной свободы азербайджанского народа и его стремления к независимости, говорится в заявлении офиса омбудсмена.

«В результате тяжкого преступления против человечности, совершенного с целью сломить волю нашего народа, протестовавшего против предвзятого отношения руководства бывшего СССР к нашей стране, депортации азербайджанцев с территории нынешней Армении, являющейся нашей исторической землей, необоснованных территориальных претензий Армении к Азербайджану, в Баку и ряде других районов и городов нашей республики погибло 150 мирных жителей, включая женщин, детей и стариков, 744 человека получили ранения, а 841 человек был незаконно арестован.

Этот день — не только летопись героизма нашего народа, вышедшего на улицы ради свободы, но и исторический день, когда безоружные люди сражались за свободу с честью и достоинством. Несмотря на жестокий террористический акт, совершенный против невинных людей, азербайджанский народ восстановил свою независимость.

Невзирая на давление и возможную угрозу жизни, общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев 21 января 1990 года вместе с членами своей семьи прибыл в постоянное представительство Азербайджана в Москве и провел пресс-конференцию, на которой сделал решительное заявление и информировал мировую общественность о том, что это тяжкое преступление было совершено руководством СССР. Лишь после возвращения великого лидера Гейдара Алиева к руководству страной в 1994 году событиям 20 января была дана политико-правовая оценка.

Неспособность международных организаций и мирового сообщества своевременно осудить этот инцидент еще больше привела к оккупации наших земель армянами и совершению актов геноцида против нашего народа.

В результате преступления против человечности, совершенного по приказу тогдашнего руководства СССР, были грубо попраны права человека, нарушены Устав ООН, общепризнанные нормы и принципы международного права, в том числе требования международных договоров, участником которых являлся бывший Советский Союз.

Однако с сожалением хотим отметить, что, несмотря на неоднократные обращения к международным организациям и мировому сообществу, этому преступлению против человечности до сих пор не дана правовая оценка, а лица, совершившие это кровавое преступление, остались безнаказанными.

Как уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана я призываю международные организации и мировое сообщество продемонстрировать справедливую позицию для обеспечения квалификации событий 20 января как преступления против человечности, как одного из самых тяжких видов международных преступлений, чтобы обеспечить привлечение к уголовной ответственности не только военнослужащих, совершивших эти преступления, но и тех, кто отдавал приказ», - отмечается в заявлении.

Заявление было адресовано генеральному секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, верховному комиссару ООН по правам человека, верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет ООН по правам человека, главам ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, в Международный и Европейский институты омбудсменов, в Ассоциацию омбудсменов Азии, в Организацию Исламского Сотрудничества и Ассоциацию омбудсменов государств-членов этой организации, в Ассоциацию омбудсменов и национальных институтов по правам человека тюркоязычных государств, в Независимую Постоянную Комиссию по правам человека Организации Исламского Сотрудничества, в Европейскую сеть омбудсменов по правам детей, в Международное бюро мира, омбудсменам различных стран и в национальные институты прав человека, посольствам Азербайджанской Республики в зарубежных странах и зарубежных стран в нашей республике, диаспорским организациям Азербайджана.