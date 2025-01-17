Когда бизнесмен становится дипломатом: срывается сделка?

По всей видимости, пора открывать реестр сделок и соглашений, которые выглядят как прорыв и достижение, но в реальности стоят не дороже той бумаги, на которой написаны. Нынешняя сделка между Израилем и ХАМАС как раз из таких. Нет сомнений в том, кто ее продавил - Стив Виткофф, республиканец и миллиардер, новый специальный посланник Трампа на переговорах о прекращении огня в Газе, а в более широком смысле – человек, который в новой американской администрации будет заниматься израильско-палестинским кейсом.

Именно этот человек, ранее не имевший никакого отношения к дипломатии, но зато коллега Трампа по бизнесу с недвижимостью, жестко продавил сделку Израиль-ХАМАС, буквально выкрутив Нетаньяху руки. Во всяком случае, так выглядит официальная израильская версия событий, верить или не верить которой – дело каждого. Хотя, конечно, такая упрощенная картина не вызывает особого доверия, откровенно-то говоря. «У нас есть люди, которые знают все о Ближнем Востоке... он отличный переговорщик», — как-то сказал о нем Дональд Трамп. Учитывая его тесные деловые связи с Катаром, суверенному фонду благосостояния которого он в 2023 году продал за $623 миллиона шикарный отель Park Lane на Манхэттене, он действительно много знает о том, как ведется бизнес в странах Залива. Но в израильско-палестинском вопросе откровенно «плавает». Иначе не стал бы продавливать соглашение, которое иначе как декоративным не назовешь. И хотя о его содержании за последние часы было написано достаточно, все же позволю себе вкратце напомнить его основные положения: Первая фаза соглашения предполагает освобождение 33 израильских заложников, включая всех женщин, детей и мужчин старше 50 лет в обмен на палестинских заложников Израиля.

Переговоры о реализации второго этапа начнутся к 16-му дню первого этапа и, как ожидается, будут включать освобождение всех оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы. На третьем этапе ожидается возвращение всех оставшихся тел погибших и начало восстановления Газы под наблюдением Египта, Катара и ООН. Кроме того, прекращение огня на 6 недель; поставка 600 гуманитарных грузовиков в сектор Газа в день; возвращение ХАМАС и его сторонников на север сектора Газа к южной границе Израиля; выход ЦАХАЛа из коридора Нецарим в центре сектора Газа, который рассекает этот сектор пополам, ну и так далее. Называя вещи своими именами, перед нами типичная заморозка конфликта. Открытыми остаются принципиальные вопросы, без разрешения которых о чем-то серьезно говорить не приходится.