Когда бизнесмен становится дипломатом: срывается сделка?
По всей видимости, пора открывать реестр сделок и соглашений, которые выглядят как прорыв и достижение, но в реальности стоят не дороже той бумаги, на которой написаны. Нынешняя сделка между Израилем и ХАМАС как раз из таких.
Нет сомнений в том, кто ее продавил - Стив Виткофф, республиканец и миллиардер, новый специальный посланник Трампа на переговорах о прекращении огня в Газе, а в более широком смысле – человек, который в новой американской администрации будет заниматься израильско-палестинским кейсом.
Именно этот человек, ранее не имевший никакого отношения к дипломатии, но зато коллега Трампа по бизнесу с недвижимостью, жестко продавил сделку Израиль-ХАМАС, буквально выкрутив Нетаньяху руки. Во всяком случае, так выглядит официальная израильская версия событий, верить или не верить которой – дело каждого. Хотя, конечно, такая упрощенная картина не вызывает особого доверия, откровенно-то говоря.
«У нас есть люди, которые знают все о Ближнем Востоке... он отличный переговорщик», — как-то сказал о нем Дональд Трамп. Учитывая его тесные деловые связи с Катаром, суверенному фонду благосостояния которого он в 2023 году продал за $623 миллиона шикарный отель Park Lane на Манхэттене, он действительно много знает о том, как ведется бизнес в странах Залива. Но в израильско-палестинском вопросе откровенно «плавает». Иначе не стал бы продавливать соглашение, которое иначе как декоративным не назовешь.
И хотя о его содержании за последние часы было написано достаточно, все же позволю себе вкратце напомнить его основные положения:
Первая фаза соглашения предполагает освобождение 33 израильских заложников, включая всех женщин, детей и мужчин старше 50 лет в обмен на палестинских заложников Израиля.
Переговоры о реализации второго этапа начнутся к 16-му дню первого этапа и, как ожидается, будут включать освобождение всех оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы.
На третьем этапе ожидается возвращение всех оставшихся тел погибших и начало восстановления Газы под наблюдением Египта, Катара и ООН.
Кроме того, прекращение огня на 6 недель; поставка 600 гуманитарных грузовиков в сектор Газа в день; возвращение ХАМАС и его сторонников на север сектора Газа к южной границе Израиля; выход ЦАХАЛа из коридора Нецарим в центре сектора Газа, который рассекает этот сектор пополам, ну и так далее.
Называя вещи своими именами, перед нами типичная заморозка конфликта. Открытыми остаются принципиальные вопросы, без разрешения которых о чем-то серьезно говорить не приходится.
Как пишут его критики, кто будет платить за восстановление Газы? Будут ли деньги привязаны к политическим требованиям? Будут ли все беженцы допущены назад в свои дома? Кто будет гарантом выделяемых денег? Кто будет управлять Газой? Какой будет дальнейшая роль ХАМАС, который остается в Газе как целостная организация? Что дальше будут делать со статусом Палестины как таковой и Газы как ее части?
От себя добавлю, что готов накидать еще десяток острых вопросов, на которые данное соглашение не отвечает никак от слова совсем. Но это вряд ли необходимо, поскольку невооруженным глазом видно очевидное – это соглашение настолько хрупкое, что прямо-таки искушает стороны его нарушить, найдя в нем даже не лазейки, а зияющие дыры, особенно учитывая тот «уровень доверия», который существует между еврейским государством и ХАМАС.
Причем побудительные мотивы двух сторон как на ладони. Нетаньяху нужно срочно вернуть заложников, чтобы оправдаться перед внутренней аудиторией. После чего он с легкостью нарушит любые соглашения. ХАМАС нужна пауза, чтобы «почистить перышки» и провести перегруппировку сил, после чего опять можно воевать. Так что начинаем вести отсчет до того, как это соглашение будет разрушено. Благо ждать этого, по всей видимости, совсем недолго.