Сертифицировать растениеводческую продукцию стало проще
Завершена интеграция электронной системы Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTIS) в платформу E-Fito (ePhyto). С применением инновационных решений расширились возможности электронной выдачи Агентством фитосанитарных сертификатов.
Е-Fito — это электронный обмен фитосанитарными сертификатами. Это инновационное решение представляет собой электронную платформу, разработанную Международной конвенцией по защите растений (IPPC). Cистема обеспечивает безопасный и эффективный обмен фитосанитарными сертификатами между странами.
Сертификаты подтверждают, что страна-импортер соответствует фитосанитарным требованиям, указывая на то, что продаваемые растения, продукция растениеводства и другие подкарантинные грузы свободны от вредителей и болезней.
В настоящее время к вышеупомянутой системе присоединились более 110 стран мира, включая экспортеров плодоовощной продукции в Азербайджан.
Применение этой системы создает ряд преимуществ:
Эффективность: сокращает задержки и устраняет необходимость физической проверки документов.
Безопасность: гарантирует действительность сертификатов и сводит к минимуму риск мошенничества.
Прозрачность: обеспечивает обновления и отслеживание в реальном времени для заинтересованных сторон.
Воздействие на окружающую среду: снижает использование бумаги и связанные с этим выбросы.
Эта система позволяет развивающимся странам эффективно участвовать в международной торговле, не требуя больших инвестиций в инфраструктуру.
Следует отметить, что использование платформы Е-Fito позволит повысить эффективность, прозрачность и безопасность процессов экспорта и импорта, а также обеспечить соответствие международным стандартам.