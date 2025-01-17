Сертифицировать растениеводческую продукцию стало проще

Завершена интеграция электронной системы Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTIS) в платформу E-Fito (ePhyto). С применением инновационных решений расширились возможности электронной выдачи Агентством фитосанитарных сертификатов.

Е-Fito — это электронный обмен фитосанитарными сертификатами. Это инновационное решение представляет собой электронную платформу, разработанную Международной конвенцией по защите растений (IPPC). Cистема обеспечивает безопасный и эффективный обмен фитосанитарными сертификатами между странами.

Сертификаты подтверждают, что страна-импортер соответствует фитосанитарным требованиям, указывая на то, что продаваемые растения, продукция растениеводства и другие подкарантинные грузы свободны от вредителей и болезней.

В настоящее время к вышеупомянутой системе присоединились более 110 стран мира, включая экспортеров плодоовощной продукции в Азербайджан.

Применение этой системы создает ряд преимуществ:

Эффективность: сокращает задержки и устраняет необходимость физической проверки документов.

Безопасность: гарантирует действительность сертификатов и сводит к минимуму риск мошенничества.

Прозрачность: обеспечивает обновления и отслеживание в реальном времени для заинтересованных сторон.

Воздействие на окружающую среду: снижает использование бумаги и связанные с этим выбросы.

Эта система позволяет развивающимся странам эффективно участвовать в международной торговле, не требуя больших инвестиций в инфраструктуру.

Следует отметить, что использование платформы Е-Fito позволит повысить эффективность, прозрачность и безопасность процессов экспорта и импорта, а также обеспечить соответствие международным стандартам.