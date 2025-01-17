Кямаледдин Гейдаров принял граждан в Хызы

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, в соответствии с графиком приема граждан в регионах республики руководителями центральных органов исполнительной власти министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров 17 января 2025 года в городе Хызы, в административном здании Государственного управления пожарной охраны Хызинского района, принял жителей Хызинского и Сиязаньского районов.

Сначала министр Гейдаров посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Хызы, возложил букет цветов и с глубоким уважением почтил его память.

Большая часть обращений жителей Хызинского и Сиязаньского районов, поступивших к министру, была решена на месте, а руководителям соответствующих структур министерства было поручено принять необходимые меры в соответствии с законодательством по ряду вопросов.

Помимо главы МЧС граждан также приняли заместители министра, руководители соответствующих структурных подразделений и учреждений министерства.

Пришедшие на прием граждане выразили президенту страны благодарность за созданные условия для оперативного решения их обращений.