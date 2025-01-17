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Трамп очень доволен разговором с Си

обновлено 18:48
18:48 1531

Избранный президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошим» телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил надежду, что Вашингтон и Пекин в ближайшее время вместе решат многие проблемы.

«Я только что поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор был очень хорошим как для Китая, так и для США. Ожидаю, что мы вместе решим множество проблем, начиная прямо сейчас. Мы обсудили вопросы торгового баланса, фентанила, TikTok и многие другие темы. Председатель Си и я сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

* * * 17:57

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщают китайские СМИ.

Подробности разговора СМИ не приводят.

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