Трамп очень доволен разговором с Си

Избранный президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошим» телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил надежду, что Вашингтон и Пекин в ближайшее время вместе решат многие проблемы.

«Я только что поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор был очень хорошим как для Китая, так и для США. Ожидаю, что мы вместе решим множество проблем, начиная прямо сейчас. Мы обсудили вопросы торгового баланса, фентанила, TikTok и многие другие темы. Председатель Си и я сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.