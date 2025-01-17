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Российские силовики устроили облаву в мечети

18:10 1788

Сотрудники полиции и ОМОНа оцепили мечеть в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа РФ. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД региона.

«Данное «профилактическое мероприятие» направлено на предотвращение преступлений и правонарушений в сфере миграционного контроля. Подобные проверки проводятся не только на территориях мечетей, но и на стройках, рынках и в других местах», — сказал представитель ведомства.

Рейд проходит в мечети на Сосновой улице. Сообщается, что силовики встретили посетителей мечети на выходе из здания после завершения намаза.

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