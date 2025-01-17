ХАМАС ставит требование Израилю

Палестинское движение ХАМАС потребовало от Израиля прекратить огонь в секторе Газа за 48 часов до вступления в силу соответствующего соглашения, чтобы начать процесс освобождения заложников 19 января.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

«ХАМАС потребовало прекращения огня за 48 часов до вступления соглашения в силу, чтобы иметь возможность передать заложников в первый день (19 января)», - утверждают неназванные собеседники канала.