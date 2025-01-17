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У Байдена раскрыли секретные данные о помощи Украине

18:25 978

Администрация президента США Джо Байдена рассекретила последнюю часть документов об оказанной Украине военной помощи — они касаются секретной программы по поддержке производства беспилотников, пишет The New York Times.

Из этих материалов следует, что помимо технической поддержки Соединенные Штаты потратили не менее 1,5 миллиарда долларов на помощь украинским предприятиям, которые производят военные БПЛА.

США выделяли деньги как на поддержку производителей дронов, так и на закупку деталей для беспилотников. Кроме того, США отправили в Украину сотрудников американской разведки, которые помогали украинским военным в разработке программы производства БПЛА. Благодаря поддержке США, Украина смогла начать производство дронов нового поколения на своей территории и впоследствии расширить его, заявили американские чиновники.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что это оказало «реальное стратегическое влияние» на ход российско-украинской войны. По его словам, беспилотники «стали играть все более важную роль» в войне и, вероятно, будут одним из главных видов вооружения в будущих боях.

Салливан подчеркнул, что Украина впервые начала использовать беспилотники во время первого контрнаступления осенью 2022 года. После менее успешного контрнаступления ВСУ в 2023 году, по его словам, американские чиновники решили нарастить поддержку украинских производителей дронов.

В конце 2022-го — начале 2023 года в российско-украинской войне произошла «революция дронов»: практически в каждом подразделении обеих армий появились коммерческие разведывательные беспилотники. В 2023 году ВСУ, а затем и ВС РФ получили тысячи дронов-камикадзе.

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