Зачем Мирзояна вызвали в Москву?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал на днях официальные отношения РФ с Арменией «сложными» и сообщил, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян был приглашен в Москву именно для того, чтобы их прояснить. По словам главы МИД РФ, визит армянского министра должен состояться «в ближайшее время». Вслед за заявлением Лаврова Министерство иностранных дел Армении подтвердило приглашение Мирзояна в Москву, уточнив, правда, что это вовсе не новость, и что подготовка к этому визиту ведется уже два месяца. Примечательно, что цель поездки Мирзояна в Москву, а также круг обсуждаемых тем, официальные лица в Ереване не раскрывают.

Что же касается определения «сложные», которым Лавров охарактеризовал армяно-российские отношения, то, по мнению аналитиков, оно слишком уж дипломатично, поскольку контакты на треке Москва-Ереван давно уже перешли в фазу жесткого дипломатического и политического противостояния. А недавнее подписание Арменией Хартии о двустороннем стратегическом партнерстве с США и официальное объявление курса на вступление Еревана в Европейский Союз, несомненно, углубили и без того глубокий конфликт. Алексей Оверчук вице-премьер правительства России, сравнил евроинтеграционный курс Арменией с покупкой билета на «Титаник», а другие российские официальные лица, предупредив, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе несовместимо с интеграцией в ЕС, призвали официальный Ереван определиться с выбором. В свою очередь, российские СМИ раскручивают тезис о том, что соглашение о стратегическом партнерстве с США не сможет защитить Армению от возможных атак Азербайджана, поскольку, предполагая двустороннее сотрудничество в военной и оборонной сферах, оно не дает гарантий безопасности. В этих публикациях подчеркивается, что гарантировать безопасность Армении может только Россия в рамках ОДКБ и двусторонних соглашений, и что выбранный Ереваном курс сводит на нет возможности запуска этого механизма.

Характерно, что даже в экспертных кругах Армении признают: подписанный с США документ о стратегическом партнерстве с Арменией не является гарантией ее безопасности. Возможно, именно поэтому во властной команде Еревана Россию все еще называют «стратегическим союзником». Так, на пресс-конференции 16 января министр обороны Сурен Папикян заявил, что армянская сторона до сих пор не расторгла ни одного двустороннего документа, подписанного с Россией, включая договор о стратегическом союзничестве. Таким образом, с одной стороны армянское руководство проводит внешнеполитический курс, диаметрально противоречащий интересам России в регионе, а с другой, не готово (по крайней мере, пока) полностью отказаться от взаимодействия с Москвой. В итоге, не имея альтернативных гарантий безопасности, Армения не расторгает двусторонний договор о союзничестве, подписанный в середине 1990-х годов, и отправляет Москве сигналы о том, что, как и прежде, Россия остается гарантом ее безопасности.

Что ж, на бумаге это действительно так. Но в Ереване понимают, что значимость подобных договоров определяется в Кремле соответствием его интересам. Другими словами, в текущей ситуации стоимость этого договора не превышает цену бумаги, на которой он напечатан. Отсюда и настойчиво стремление Москвы понять, как долго еще Армения намерена «сидеть на двух стульях»? Из чего можно предположить, что Мирзояну в Москве будет предъявлено жесткое требование относительно выбора внешнеполитического курса. Напомним, что последняя встреча глав МИД РФ и Армении состоялась летом 2023 года и на ней обсуждалась ситуация в Карабахе, а также в зоне, находившейся тогда под контролем российских миротворцев. С тех пор Ереван резко ограничил дипломатические контакты с Москвой.