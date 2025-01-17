Фарид Исмаилов арестован

Как стало известно haqqin.az, следственный орган представил в суд представление об избрании в отношении Фарида Исмаилова меры пресечения в виде ареста.

Журналист Фарид Исмаилов, который находился под надзором полиции в связи с делом Toplum TV, был задержан 17 января и доставлен в Хатаинский районный суд.

Суд решил избрать в отношении Исмаилова меру пресечения в виде ареста на 2 месяца 20 дней.

Напомним, в марте прошлого года был проведен обыск в офисе Toplum TV. На основании поступившей информации о деятельности группы лиц в офисе Toplum TV и по другим адресам сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия. Решением Хатаинского районного суда соучредители Toplum TV Акиф Гурбанов, Алескер Ахмедоглу (Мамедли), сотрудники этого СМИ и основатели III Республиканской платформы Руслан Иззетли были арестованы. Против них возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.

Позже указанным лицам были выдвинуты обвинения по статьям 192.3.2 (незаконное предпринимательство, совершенное с получением особо крупного дохода), 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем в крупном размере), 213.2.1 (групповое уклонение от уплаты налогов) и 162-1 (привлечение работников к работе без трудового договора) УК Азербайджана.

Отметим также, что следствие по уголовному делу Toplum TV завершено. Материалы дела представлены обвиняемым и их адвокатам для ознакомления. После завершения ознакомления уголовное дело направят в суд для рассмотрения.