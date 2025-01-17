Китайская компания ознакомилась с работами «Азеришыг» в Карабахе
Делегация руководства китайской компании Dongfang Electronics Corporation, прибывшая в Азербайджан в рамках сотрудничества с ОАО «Азеришыг», 16–17 января посетила Карабахский регион для ознакомления с восстановительными работами, проводимыми в Физули, Гадруте и Шуше.
В состав делегации вошли заместитель генерального директора корпорации Шитан Цао, директор филиала в Центральной Азии Вэй Лю, советник генерального менеджера Дмитрий Жаровский и другие официальные лица.
В первый день визита гости посетили Физулинский центр цифрового управления, Гадрутскую узловую подстанцию и центр цифрового управления. Сотрудники ОАО «Азеришыг» ознакомили делегацию с работой этих центров, инновационными разработками, внедренной системой SCADA и принципами работы подстанции.
17 января делегация посетила город Шуша и побывала в центре цифрового управления электросетями города. Заместитель генерального директора Dongfang Electronics Corporation Шитан Цао отметил, что в Карабахе в кратчайшие сроки были созданы современные энергетические объекты и инфраструктура. Он подчеркнул, что энергетические центры, построенные ОАО «Азеришыг» в Карабахе, соответствуют самым современным стандартам, оснащены передовыми технологиями и полностью отвечают международным требованиям.
Шитан Цао также охарактеризовал общие восстановительные работы в Карабахе как крупное достижение Азербайджана и президента Ильхама Алиева.
Позже для делегации Dongfang Electronics Corporation была организована экскурсия по городу Шуша. Гости посетили мавзолей Вагифа и Шушинскую крепость, им предоставили подробную информацию о памятниках истории.
Напомним, что в рамках мероприятия COP29 ОАО «Азеришыг» провело переговоры с Dongfang Electronics Corporation о новых направлениях взаимодействия и сотрудничества. В рамках продолжающегося сотрудничества руководство ОАО «Азеришыг» 5 декабря 2024 года провело встречу в городе Яньтай, Китай, чтобы ознакомиться с инновационными технологиями, международными проектами, представленными Dongfang Electronics Corporation.
13 января руководство Dongfang Electronics Corporation прибыло в Баку. Визит, который продлится до 19 января, включает ознакомление с работами, выполненными ОАО «Азеришыг» как в Баку, так и в Карабахском регионе Азербайджана.