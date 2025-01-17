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В Украине погибли завербованные Россией индийцы

19:31 343

Как минимум 12 граждан Индии, завербованных в российскую армию для участия в войне против Украины, погибли, сообщает Reuters со ссылкой на индийский МИД.

В российской армии остаются служить 18 граждан Индии, при этом 16 из них Россия классифицирует как «пропавших без вести».

Весной 2024 года индийское Центральное бюро расследований сообщило о раскрытии сети агентов, которые под предлогом предложений о работе вербовали граждан Индии в российскую армию.

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