В Украине погибли завербованные Россией индийцы
19:31 343
Как минимум 12 граждан Индии, завербованных в российскую армию для участия в войне против Украины, погибли, сообщает Reuters со ссылкой на индийский МИД.
В российской армии остаются служить 18 граждан Индии, при этом 16 из них Россия классифицирует как «пропавших без вести».
Весной 2024 года индийское Центральное бюро расследований сообщило о раскрытии сети агентов, которые под предлогом предложений о работе вербовали граждан Индии в российскую армию.
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