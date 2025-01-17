Газопровод из России в Иран пройдет через Азербайджан

Россия и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

«Через Азербайджан, маршрут согласован. Сейчас находимся в финальной стадии переговоров - утверждение цены. Объемы уже зафиксированы. Цена - всегда коммерческий вопрос, поиск компромисса, поэтому созданы рабочие группы с обеих стороны, и специалисты вырабатывают подход к ценообразованию», - сказал российский министр.

Как сообщает Интерфакс, сначала планируется небольшая мощность – около 2 млрд кубометров в год, но «есть предварительная договоренность, что мы нарастим до 55 млрд куб. м».