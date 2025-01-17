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Российский самолет не долетел до Еревана

19:54 2355

Самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании Red Wings, летевший из Минеральных Вод в Ереван, совершил аварийную посадку в аэропорту Минвод, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Рейс 4331 Минеральные Воды – Ереван совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Причиной стала неисправность системы кондиционирования», - рассказал собеседник.

На борту самолета находилось 86 пассажиров и четверо членов экипажа, никто не пострадал. Подробности выясняются.

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