Российский самолет не долетел до Еревана

Самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании Red Wings, летевший из Минеральных Вод в Ереван, совершил аварийную посадку в аэропорту Минвод, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Рейс 4331 Минеральные Воды – Ереван совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Причиной стала неисправность системы кондиционирования», - рассказал собеседник.

На борту самолета находилось 86 пассажиров и четверо членов экипажа, никто не пострадал. Подробности выясняются.