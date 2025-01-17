Верховный суд поддержал запрет TikTok в США

Верховный суд США отказался отменить закон, который позволяет запретить использование соцсети TikTok в стране, если она не будет выделена из владеющей ей китайской компании ByteDance. Об этом сообщает CNN.

Закон должен вступить в силу 19 января — за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Телеканал отмечает, что документ не предполагает обязательной немедленной блокировки.

Закон был принят Палатой представителей Конгресса США весной 2024 года. Конгрессмены сочли, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности, поскольку китайское правительство может вынудить ByteDance передавать ему данные американских пользователей приложения. В апреле документ подписал президент США Джо Байден.

Представители TikTok вместе с пользователями и создателями контента оспорили закон в суде. По их словам, опасения насчет национальной безопасности основаны на неточной и гипотетической информации, а запрет нарушает Первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова.