Путин высказался о будущем Сирии

Россия остается привержена «комплексному урегулированию» в Сирии и готова продолжать поддержку сирийского народа, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в Москве с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Его слова передают российские СМИ.

«При обсуждении последнего развития событий в Сирии мы подчеркнули, что Россия была и остается привержена комплексному урегулированию в этой стране на основе уважения ее суверенитета, независимости и территориальной целостности», - сказал Путин.

Он добавил, что РФ готова «продолжать оказывать сирийскому народу необходимую поддержку в вопросах нормализации обстановки, оказания неотложной гуманитарной помощи и запуска полноформатного постконфликтного восстановления».

Путин добавил, что надеется на преодоление Сирией текущего кризиса, и пожелал сирийскому населению справиться со всеми вызовами, которые сейчас возникли. «Исходим из того, что определять будущее Сирии должны сами сирийцы путем инклюзивного диалога», - сказал президент РФ.