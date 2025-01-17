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Учения НАТО в Грузии. И Азербайджан там будет

20:19 1608

Командно-штабные учения военнослужащих Грузии и стран НАТО пройдут в республике с 28 апреля по 8 мая на территории Совместного центра тренировок и оценок Грузия - НАТО (JTEC) в Крцаниси, близ Тбилиси.

Об этом сообщили в посольстве Италии в Тбилиси.

«Посол Италии в Грузии Массимилиано Д`Антуоно встретился с делегацией военнослужащих дивизии имени Витторио Венето, которые сегодня в Тбилиси завершили второй этап подготовки учений Грузия - НАТО 2025. Учения пройдут с 28 апреля по 8 мая на базе в Крцаниси, в Совместном центре тренировок и оценок Грузия – НАТО», - цитирует ТАСС сообщение.

Целью учений является проверка возможностей Совместного центра тренировок и оценок и испытание бригады, которая преимущественно состоит из грузинских военных, но частично укомплектована международным военным персоналом, добавили в посольстве.

В учениях также примут участие военные из Азербайджана, Албании, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Польши, Словакии, США, Турции и Франции. Армения на маневрах будет представлена в качестве наблюдателя.

В последний раз учения Грузия - НАТО прошли в 2022 году.

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