Франция обвиняет Россию

«В ночь со среды на четверг французский самолет морской разведки Atlantique 2 подвергся попытке устрашения со стороны России», — написал он на своей странице в X.

По словам министра, самолет патрулировал международное воздушное пространство. Это проходило в рамках операции НАТО. Французский самолет «был засвечен радаром наведения системы ПВО С-400», заявил Лекорню. «Такие агрессивные действия России неприемлемы», — добавил он.

Самолет во время патрулирования попал под засветку радаров, а также подвергся радиоэлектронному противодействию, сообщило Agence France-Presse, чей журналист был на борту. Самолет вылетел с авиабазы на западе Франции и провел около пяти часов у побережья Швеции и стран Балтии, наблюдая примерно за 200 морскими судами, «в основном гражданскими», передает агентство.

Командующий силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи назвал инцидент «довольно серьезным».

В конце 2024 года между Финляндией и Эстонией вышел из строя подводный энергокабель. В причастности к аварии обвинили связанный с российским «теневым флотом» нефтяной танкер. После этого в НАТО приняли решение усилить свое военное присутствие в Балтийском море.