Перед Лигой Европы «Карабах» с трудом обыграл «Шамахы»

На 4-й минуте Нариман Ахундзаде открыл счет в матче. Но уже через 10 минут Белайди Пуси сравнял счет. На 29-й минуте Алексей Кащук вновь вывел « Карабах » вперед, однако снова спустя 10 минут гости восстановили равновесие усилиями Брахима Конате. И все-таки чемпион добыл победу. На 72-й минуте мяч в свои ворота срезал Джалал Гусейнов.

«Карабах» упрочил свое лидерство и теперь его отрыв от 2-го места составляет 11 очков. Уже на следующей неделе агдамцам предстоит провести матч 7-го тура Лиги Европы против румынского ФКСБ. Игра, в которой «Карабаху» обязательно надо побеждать, пройдет в Баку.

Встреча с «Шамахы» была первой для команды Гурбана Гурбанова после того, как команду покинул бразильский нападающий Жуниньо. Он подписал контракт с бразильским клубом «Фламенго».

Возвращаясь к чемпионату Азербайджана: завтра состоятся матчи «Зиря» - «Араз-Нахчыван» (16:00) и «Сумгаит» - «Сабаил» (18:30), а в воскресенье - «Кяпяз» - «Туран-Товуз» (16:00) и «Нефтчи» - «Сабах» (18:30).

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