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Маска назвали «угрозой» для Европы

21:32 450

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «недопустимой» поддержку миллиардером Илоном Маском определенных политических сил в Европе и считает его угрозой ее демократическому развитию.

Об этом сообщает Associated Press.

«Он поддерживает крайне правых по всей Европе, в Великобритании, Германии, во многих-многих других странах, и это совершенно неприемлемо», — сказал Шольц.

Маск заявлял, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может «спасти Германию». В начале января он провел стрим с сопредседателем АдГ и кандидатом от нее на выборах канцлера Элис Вайдель. Миллиардер также высказывался в пользу освобождения антиисламского правого активиста Томми Робинсона из тюрьмы, назвал правление премьер-министра Великобритании Кира Стармера «тираническим» и заявил о необходимости отставки политика.

«Мы должны критиковать не то, что миллиардер из других стран глобального мира выражает свое мнение, а то, что он говорит», — уточнил свою позицию германский лидер, добавив, что позиция Маска представляет опасность для демократического развития Европы.

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