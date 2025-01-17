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Эрдоган предупреждает: «Скоро вас отправят на свалку»

21:59 440

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган принял участие в 8-м съезде Партии справедливости и развития (ПСР) в Кайсери, где сделал несколько заявлений.

Как сообщает Anadolu, президент Турции в своем выступлении уделил особое место борьбе с терроризмом и происходящим в настоящее время в Сирии процессам.

«Цель Турции - добиться ликвидация террористических организаций в Сирии мирным путем или силой», - сказал президент Турции.

По его словам, пока в Сирии орудуют вооруженные террористы-сепаратисты, Турция не может чувствовать себя в безопасности.

Президент Эрдоган отметил, что «срок годности YPG (сирийское ответвление Рабочей партии Курдистана) истек», эта организация «скоро будет отправлена на свалку».

Он предупредил, что либо террористы сложат оружие добровольно, либо их заставят сделать это. «В будущем Турции нет места терроризму», - заключил президент Эрдоган.

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