Трамп собирается объявить чрезвычайное положение в США

Команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения чрезвычайного положения для борьбы с нелегальной миграцией, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

«Команда Трампа занимается подготовкой объявления чрезвычайного положения. Этот тот шаг, который призван предоставить дополнительные полномочия и ресурсы для выполнения обещания будущего президента обеспечить безопасность границ и депортировать миллионы нелегальных мигрантов», — говорится в публикации издания.

Кроме того, сообщается, что в начале своего президентского срока Трамп планирует подписать ряд указов, направленных на ужесточение мер по борьбе с нелегальной миграцией. Издание указывает, что такие меры могут включать ужесточение депортаций и увеличение пограничного контроля.

Также команда Трампа рассматривает возможность отмены права на получение гражданства США по праву рождения. Однако, как отмечает Politico, хотя указ по этому вопросу может быть подписан уже на следующей неделе, его издание может быть отложено из-за возможных судебных разбирательств и разногласий среди республиканцев.