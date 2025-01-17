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Представителей России у Трампа не будет

17 января 2025, 22:16 953

Посол РФ в США не будет представлять Россию на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«На инаугурации никто не будет представлять Россию. Обычно посол представляет. Ну, значит, если временному поверенному направлено приглашение, то он будет присутствовать», - сказал Ушаков журналистам, передает Интерфакс.

Так он ответил на вопрос, кто будет представлять Россию с учетом того, что глава департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, которого российские СМИ называли возможным кандидатом на должность посла РФ в США, пока не получил агреман.

Церемония инаугурации Дональда Трампа состоится 20 января. Он принесет клятву верности Конституции США и официально вступит в должность. Традиционно на подобных мероприятиях Россию представляет посол, однако новый глава российской дипмиссии в Вашингтоне пока не назначен.

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