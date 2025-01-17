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Взрыв в жилом доме в Апшероне: среди пострадавших — дети

фото; видео
17 января 2025, 22:21 1470

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступил вызов о взрыве в частном жилом доме в поселке Нубар Апшеронского района.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, на место происшествия прибыли силы Государственной службы пожарной охраны.

«При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что взрыв произошел в одноэтажном трехкомнатном частном жилом доме общей площадью 70 квадратных метров. Взрывная волна нанесла дому серьезный ущерб, пострадали пять человек, в том числе двое детей»,  сказали в МЧС.

Сотрудники ведомства приняли соответствующие меры безопасности. Соответствующие органы проводят расследование по факту.

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