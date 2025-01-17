Взрыв в жилом доме в Апшероне: среди пострадавших — дети

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступил вызов о взрыве в частном жилом доме в поселке Нубар Апшеронского района.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, на место происшествия прибыли силы Государственной службы пожарной охраны.

«При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что взрыв произошел в одноэтажном трехкомнатном частном жилом доме общей площадью 70 квадратных метров. Взрывная волна нанесла дому серьезный ущерб, пострадали пять человек, в том числе двое детей», — сказали в МЧС.

Сотрудники ведомства приняли соответствующие меры безопасности. Соответствующие органы проводят расследование по факту.