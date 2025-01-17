В США заявили о переносе инаугурации Трампа

Об этом сообщили CNN несколько источников, позже информацию подтвердил сам Трамп.

Инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа будет перенесена в понедельник в помещение из-за опасно низких температур, которые прогнозируются в Вашингтоне.

«Согласно прогнозу погоды, температура в Вашингтоне с учетом ветро-холодового индекса может достичь рекордно низкой отметки, — пишет Трамп. — Я не хочу, чтобы кто-то пострадал или получил какие-либо повреждения».

Последним президентом, принявшим присягу в помещении, был Рональд Рейган в 1985 году, когда дневная температура опускалась до 7 градусов при сильном ветре. Ожидается, что к полудню в понедельник, когда Трамп принесет присягу, температура составит около -5 °C, что примерно на 10 градусов ниже нормы.

Планируется, что Трамп и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс примут присягу в Ротонде Капитолия.

Кроме официальной церемонии вступления в должность, в Вашингтоне ожидаются как праздничные мероприятия, так и акции протеста. По оценкам официальных лиц, в Вашингтон прибудут около 250 тысяч человек, имеющих билеты, чтобы присутствовать на церемонии, где Дональд Трамп вновь примет присягу в качестве президента. Это меньше, чем на первой инаугурации Трампа в 2017 году, тогда город принимал более миллиона человек.

Команда Трампа ведет переговоры с Объединенным комитетом Конгресса по инаугурационным церемониям о том, как обращаться с десятками тысяч человек, которые планировали прийти к Национальной аллее, чтобы стать свидетелями приведения Трампа к присяге. Эти решения все еще находятся на стадии рассмотрения, сообщили источники CNN.